Felle brand boven slagerij Vroomshoop: ‘Bewoonster opgevangen bij de buren’

Overijssel trapt op rem bij Vitens rond waterwin­ning in Den Ham: ‘Maar zij zijn verantwoor­de­lijk voor schade’

ZWOLLE/DEN HAM - De provincie Overijssel trapt op de rem bij waterbedrijf Vitens rondom alle plannen voor extra drinkwaterwinning in het Hammerflier in Den Ham. De provincie neemt het gebiedsproces tijdelijk over. Wel blijft Vitens verantwoordelijk, als er schade is of ontstaat aan woningen. „Dat gaan wij niet vergoeden. Dat ligt bij Vitens”, zegt gedeputeerde Bert Boerman.

30 maart