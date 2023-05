Fietser gewond na aanrijding met auto op rotonde in Hardenberg

column Dag Almelo, het was me een genoegen

Sinds ik begon op de stadsredactie in Almelo zag ik veel in en om de stad gebeuren. Ik zag XL Businesspark uitdijen, en NoordOost verder verrijzen. Ik zag Heracles degraderen, en ik zag de club gelukkig ook weer promoveren. Ik zag de stad rouwen na verschillende moorden, onder meer door de man die we ‘de kruisboogschutter’ zijn gaan noemen. Maar ik zag de stad zich even zo vaak weer oprichten.