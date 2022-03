Fietser te water in Vriezenveen: man gered door omstanders en toegesnelde hulpdiensten

‘Vertrouwen in ons is flinterdun’: Overijssel belooft gedupeer­den en omwonenden Hammerf­lier beterschap

ZWOLLE/DEN HAM - Ze maken zich grote zorgen. Negenhonderd huizen in Twenterand lopen mogelijk schade op als Vitens meer water gaat winnen in het Hammerflier in Den Ham. Maar de provincie Overijssel belooft nu beterschap. „Het gebiedsproces kan beter”, aldus gedeputeerde Roy de Witte.

