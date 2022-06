Fikse vertraging 20 jongerenwoningen in Vroomshoop: ‘Oude prijs gaat ‘m niet meer worden’

Na vier pogingen staat het Herman Jansen Park in Vriezen­veen eindelijk in bloei: ‘Het lukte maar niet’

VRIEZENVEEN - Het was vaak een wat grauw ogend plekje, maar de Imkervereniging Vriezenveen is erin geslaagd een deel van het Herman Jansen Park fraai in bloei te krijgen. Al had de club daar wel vier pogingen voor nodig. „Heel raar: het lukte gewoon niet.”

