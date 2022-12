Flinke schade na ongeval op kerstnacht bij Vriezenveen

Nieuwsupdate Is Twenterand nou zo goed, of zijn de anderen zo slecht? Deze week ging het over kerstbonus­sen en daar gruwen de weigerge­meen­ten van

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over - met name - een geweldige daad van Twenterand en een werkelijk gênante houding bij andere gemeenten.

17 december