Flinke verkeershinder bij Dedemsvaart: provincie sluit N377 volledig af

Verdeeld­heid in Gerefor­meerd Vroomshoop over vrije kwesties rond vrouwen en kinderen: ‘Omstreden’

De Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Vroomshoop sluit zich niet aan bij het nieuwe verband Nederlandse Gereformeerde Kerken. Daarover is verdeeldheid. De ene groep is voor aansluiting, de andere groep heeft moeite met de vrijheden die de kerk zou hebben gekregen.