Gebiedsverbod voor hangjongeren in Vroomshoop? ‘Helemaal geen overlastgevende groep in beeld’

VROOMSHOOP - Het was lange tijd kommer en kwel rond het station in Vroomshoop. En volgens enkelen is er nog steeds sprake van overlast. Maar volgens de gemeente Twenterand hebben de beveiligingscamera’s, die er kwamen na tal van klachten uit de buurt, spoorlopers en vuurwerk, juist geholpen: ‘Het algemene beeld op straat is dat het op dit moment rustig is.’

De beelden lopen uiteen. Waar Twenterand juist constateert dat het rustiger is geworden rond en op het station in Vroomshoop, stelt de PVV nog altijd dat een groep jongeren stelselmatig voor overlast zorgt. Ook beweert de partij, die foto's meestuurde van een inwoner die er dagelijks rondloopt, dat er veel vernielingen zijn. Maar de gemeente Twenterand constateert heel anders en gaat ook niet over tot een gebiedsverbod voor de groep jongeren, zoals de PVV voorstelt.

‘Het algemene beeld op straat is dat het op dit moment rustig is', laat het college van B en W weten na vragen van de PVV. ‘Door de jongereninloop die gevestigd is in het Punt blijft er jeugd aanwezig rondom het Punt en het station, maar het aantal klachten en/of meldingen van overlast of andere ongeregeldheden is beperkt. Er is dan ook geen groep overlast gevende jongeren in beeld.’

Machinist schrok zo erg, dat hij aan de rem trok

Lange tijd was het echter onrustig op en rondom het station. Hangjongeren vielen passanten lastig, zorgden voor vuurwerkoverlast en vernielden de boel. Voor burgemeester Hans Broekhuizen was de maat vol toen jongeren over het spoor liepen en vuurwerk richting een passerende trein gooiden. De machinist schrok zo erg, dat hij aan de rem trok. Broekhuizen liet daarop beveiligingscamera's plaatsen op het station: iets wat de NS weigerde.

Waar de overlast volgens de PVV doorgaat, hebben de camera's volgens Twenterand geholpen. ‘Ook de politie en NS-Stations geven aan dat het aantal meldingen van overlast en vernieling daalt en minder is dan voordat de camera’s er hingen', geeft het college aan. De PVV wil weten of er ook sprake is geweest van heterdaadjes. ‘Er is geen sprake geweest van heterdaadsituaties', aldus B en W. ‘De camera’s zijn aangeschaft door de gemeente Twenterand en vervolgens in eigendom overgedragen aan NS Stations. Op verzoek van de politie kunnen de beelden worden uitgelezen wanneer er aanleiding toe is.’

Persoon bekladt plekken met ‘Network’

Volgens raadslid Erik Veltmeijer nemen de vernielingen zelfs toe. Hij stuurde foto's van omgegooide en in het water gedumpte fietsen. Maar Twenterand is ‘niet bekend’ met meldingen en registraties van dergelijk vandalisme. Volgens de gemeente wordt het gebied nog altijd onverminderd meegenomen in de surveillance van de handhavers en de politie. Ook stelt Veltmeijer dat de persoon, die tal van plekken bekladde met ‘Network’, bekend is bij de politie. Maar Twenterand meldt dat de politie niet in kan gaan op specifieke situaties.