Gebroken riool Gramsbergen weer gefikst: Geen trucks met vuil water meer door de wijk

De overlast door een gebroken rioolleiding in Gramsbergen is zo goed als voorbij. De leiding is vervangen en vanaf vanmiddag is het afgelopen met de vrachtwagens die met vuil rioolwater door de wijk denderden.

De breuk ontstond maandag in een persleiding onder het wegdek van de Oostermaat, op de drukbereden kruising met de Hoge Esch. Tot opluchting van waterschap Vechtstromen is het gelukt om de kapotte ‘binnenleiding’ onder de kruising vandaan te trekken en te vervangen voor een nieuwe.

,,Zo'n leiding bestaat uit twee delen’’, legt woordvoerder Martin Hilfrink uit. Plan B was dat we ook de buitenste ring, de mantelbuis, moesten vervangen. En in scenario C zou zelfs de hele kruising er uit moeten. Gelukkig was dat niet nodig.’’

Gedoe

De gebroken leiding zorgde voor een hoop ‘gedoe’ in nieuwbouwwijk de Garstlanden. Met de stank viel het nog wel mee, maar sinds maandagmiddag rijden twee tankwagens dag en nacht met vuil water van het rioolgemaal in de wijk rechtstreeks naar de waterzuivering in Coevorden. Op die manier konden huishoudens gewoon gebruik blijven maken van hun toiletten en bedrijven hun afvalwater blijven lozen.

De leiding is nu dus gefikst en vandaag wordt de laatste hand gelegd aan het grond- en straatwerk. De oorzaak van de breuk is volgens Hilfrink ‘veroudering'. ,,Om die reden gaan we het hele systeem daar doorlichten.’’