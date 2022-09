Gedoe met buurt om nieuwe padelbanen van tennisclub in Vriezenveen: ‘Het enige wat we willen is geen overlast’

Eigenlijk waren ze tevreden over de tennisvereniging als buur. Ze klaagden nooit over de Tennisclub Vriezenveen. Ook niet bij toernooien en bij feestjes tot in de late uurtjes. Maar nadat de tennisclub de vergunningaanvraag voor twee padelbanen doorzette bekoelde de sfeer. „Het enige wat we willen is geen overlast”, zegt Gerrit Eertink namens de buurt. Want de buren zijn als de dood voor overlast door die padelbanen. Padel is een racket- en balsport die wordt gespeeld in een omsloten veld of kooi.