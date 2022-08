Geen honger voor ouderen en zieken in Twenterand: de maaltijden komen vanaf nu uit Almelo

ALMELO - Elke dag een lekkere warme hap. Ook als je zelfs niet (meer) kunt koken. In Vriezenveen en omstreken zorgt daar de Stichting Maaltijdvoorziening Twenterand al bijna veertig jaar voor. Dat is de officiële naam voor wat in de volksmond ‘tafeltje dekje’ wordt genoemd. Dagelijks wordt er zo’n honderd maaltijden rondgebracht.

Tientallen jaren kregen de inwoners van Vriezenveen de maaltijd uit de keuken van woonzorgcentrum De Vriezenhof. Maar dat is veranderd. De Vriezenhof rekende uit dat koken voor SMVT niet rendabel is en stoot het koken voor de maaltijdvoorziening af. De stichting moest op zoek naar een nieuwe ‘kok’.

De maaltijden voor Vriezenveense ouderen worden voortaan gekookt door Het Streekfornuus. Dat is een maaltijdvoorziening die zetelt in de voormalige keukens van verzorgingshuis De Koppel in Almelo. Het Streekfornuus levert dagelijks zo’n 400 maaltijden aan mensen in Almelo, Wierden, Aadorp, Bornerbroek, Harbrinkhoek en Mariaparochie. Gelukkig voor de SMVT hadden ze nog ruimte om ook de maaltijden in Vriezenveen er bij te doen. De maaltijden worden vers gekookt en en worden warm bezorgd.

'Druk op de ketel’

Een groep van zo’n tachtig vrijwilligers zorgt dat de maaltijden op tijd en dus nog warm op hun bestemming komen. Secretaris van de SMVT, Wilma Aalderink, vertelt hoe de overstap naar de Almelose leverancier verliep. „Het hele proces heeft zich in een paar maanden tijd vertrokken. Er stond redelijk wat druk op de ketel want zo eenvoudig is het niet. Veel van onze afnemers hebben aangepaste diëten. De een wil wat grotere, de ander wat kleiner porties. Er komt veel bij kijken. Gelukkig is het allemaal goed gekomen.”

De maaltijden worden vanaf de keuken in Almelo naar De Vriezenhof gebracht waar de vrijwilligers ze kunnen overladen in eigen vervoer. Aalderink: „De contacten met De Vriezenhof zijn goed, we kunnen gebruik blijven maken van de opslag. Voor de ontvangers en de vrijwilligers verandert er dus niet zo veel. En, voor wat ik hoor zijn de ouderen heel tevreden over de maaltijden. Dat was natuurlijk onze angst. We hebben ze daarom vooraf zelf ook geprobeerd. Ze smaakten lekker.”

De stichting SMVT zorgt ook voor de maaltijdvoorziening in Vroomshoop, Den Ham en Westerhaar. In die laatste plaats komen de maaltijden uit de keuken van Kulturhus De Klaampe. In Vroomshoop en Den Ham wordt gewerkt met diepvriesmaaltijden.