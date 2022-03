Gek op Wie is de Mol? Er komt een nieuwe editie van De Mol van Twente aan

Gemeentebe­lan­gen Twenterand heeft voorkeur voor coalitie van twee partijen: CDA en Christen­Unie ideale kandidaten

VRIEZENVEEN - De verkiezingen zijn achter de rug, de balans is opgemaakt. En nu is het aan Gemeentebelangen Twenterand, nog altijd de grootste partij, om een nieuwe coalitie te smeden. De meerderheid van de zetels hebben ze niet meer, daarom heeft de partij meer dan ooit een betrouwbare partner nodig. Maar wie? Eigenlijk blijven er twee reële kandidaten over.

18 maart