Gelijk weer volle bak voor DETO, Vriezenveners staan na een wekenlange stop voor een uiterst druk schema

update Vogelgriep-uitbraken in Twente hebben grote gevolgen: zijn mijn ei en stukje kip wel veilig?

Er is voor de tweede keer in korte tijd in deze regio vogelgriep vastgesteld. Na Den Ham nu in Bentelo. Ook dat bedrijf wordt geruimd. Maar wat is vogelgriep precies? En wat betekent het voor mensen? Is het bijvoorbeeld nog veilig om kip te eten?

5 januari