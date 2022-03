Gemoedelijke sfeer op stembureaus in gemeente Tubbergen: ‘Het is goed dat er dit keer echt iets te kiezen is’

TUBBERGEN/GEESTEREN/ALBERGEN - „Het gaat goed.” Miranda Oosting klinkt opgelucht. Zij heeft samen met Rosalien Mollink de gemeenteraadsverkiezingen in Tubbergen voorbereid. Een rondgang langs de stembureaus is prettig voor het gemoedsrust, nergens een wanklank te horen.

Oosting vertelt dat ze lange dagen heeft gemaakt, maar het is de moeite waard geweest. „Zelfs afmeldingen van vrijwilligers die de stembureaus bemensen, hebben we eenvoudig kunnen opvangen. Al met al hebben we zo'n 150 tot 160 vrijwilligers, plus een reservelijst.”

Plots overleden

Bij de voorbereidingen staan Oosting en Mollink nog vaak stil bij de afwezigheid van Marcel de Vet die in het verleden ook betrokken is geweest bij de verkiezingen, maar hij in oktober vorig jaar plots overleden.

Kinderburgemeester

Bij de rondgang langs de stembureaus heeft Oosting gezelschap van burgemeester Wilmien Haverkamp en kinderburgemeester Mats Nijhuis uit Geesteren. Voor Mats is het één van zijn laatste activiteiten in zijn rol als voorzitter van de Jeugdraad van Tubbergen. „Een jaar geleden was mijn eerste taak als kinderburgemeester een bezoek aan de stembureaus bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer”, vertelt de leerling uit groep 8 van de Aloysiusschool.

Blij met vijf partijen

Voorzitter Gerrit Olimulder van het stembureau in De Aanleg in Geesteren ontvangt het gezelschap. Nadat hij vorig jaar heeft meegeholpen bij het tellen van de stemmen, maakt hij nu zijn debuut als voorzitter van een stembureau. Hij vindt het goed dat in de gemeente Tubbergen vijf partijen meedoen, dat is wel eens anders geweest, zo zijn er bij de verkiezingen in 2010 in Tubbergen slechts drie partijen (CDA, PvdA en Gemeentebelangen/VVD). „Er is nu echt iets te kiezen. En ik zie dat er ook jongeren op de lijsten staan. Het is belangrijk dat ze meedenken over de toekomst van de dorpen, hoe die gemeenschappen leefbaar te houden.”

Kieswijzer

Olimulder, sinds 2017 lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn vele maatschappelijke verdiensten, prijst de kieswijzer van de gemeente. En dat klinkt Oosting weer als muziek in de oren. Zij geniet van de bedrijvigheid op alle stemlocaties: „Afgelopen vrijdag was het voorwerk afgerond, toen kon ik het ook uit handen geven.”

Op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Tubbergen begint vanavond om 21.30 uur een verkiezingsavond, waarbij burgemeester Wilmien Haverkamp de resultaten van alle stembureaus bekend gaat maken. Belangstellenden zijn van harte welkom.