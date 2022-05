George Baker kampt met langdurige coronaklachten en zegt optreden in Twente af: ‘Hij heeft een stem als Joe Cocker’

Twenterand vindt niet dat het soepeler mag zijn en houdt bedrijf aan hoge boete: ‘We hebben procedures doorlopen’

VRIEZENVEEN - De gemeente Twenterand is niet bereid een boete van 10.000 euro voor Coes Metaalbescherming in heroverweging te nemen. Bij het Vriezenveense bedrijf werden vorig jaar zes milieuovertredingen geconstateerd. Coes verbeterde, maar in twee gevallen net te laat. Door corona en overmacht. Maar Twenterand vindt niet dat het soepeler had mogen zijn.

20 mei