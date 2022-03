Gerestaureerde Kever van Diana uit Vroomshoop vloog in brand bij eerste ritje

Nu is Diana’s Kever weer terug bij de opslag. De auto uit 1965 ruikt naar gesmolten rubber en plastic, de ramen zijn zwartgeblakerd en het bluswater staat nog op de bodem. Diana geeft even geen hand, want haar handen zijn zwart van het roet. Haar man Martijn en een vriend zijn al aan het schoonmaken. Even later komen haar ouders ook helpen.