Gezin met vier kinderen uit Westerhaar moet binnen half jaar uit huurhuis na hennepvondst

De rechtbank in Almelo oordeelde onlangs dat Mijande Wonen gegronde redenen had om het huurcontract te verscheuren en de woning te ontruimen. In de overeenkomst die de huurders in 2007 tekenden, stond het immers zwart op wit. Samengevat: wanneer in een woning verdovende middelen zoals hennep worden gevonden, betekent het onmiddellijke einde van de huurovereenkomst en kan de dader z'n boeltje pakken.