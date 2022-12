Glazen Kantine in Vroomshoop levert recordbedrag op: ‘Nieuw clubhuis gaat er komen’

Rechter straft na steekinci­dent in Klooster­haar met twee jaar cel zwaarder dan gevraagd: ‘Lukraak insteken’

De 31-jarige man die afgelopen zomer instak op een inwoner van Kloosterhaar is veroordeeld tot twee jaar cel. De straf pakt hoger uit dan zijn advocaat had verwacht, maar ook waar de officier van justitie om had gevraagd. De rechter is echter onverbiddelijk: ,,Door lukraak en met een scherp mes op het lichaam in te steken kan fataal letsel ontstaan.”

29 december