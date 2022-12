Glossy met vlechttechnieken uit Vroomshoop maakt ‘vieze stofzuigertruc’ overbodig

Met pensioen? Gerrit Gerrits (82) uit Den Ham moet er niet aan denken: ‘Zolang ik er lol in heb, ga ik door’

DEN HAM - Hij is 82 jaar, maar er is geen haar op zijn hoofd die er aan denkt om te stoppen met werken. Gerrit Gerrits is samen met zijn vrouw Roelie eigenaar van Gerrits Elektro, een witgoedzaak in het hart van Den Ham. „Ik met pensioen? Dat is iets voor oude mensen.”

19 december