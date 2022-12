Goede klik en dikke schik in Glazen Huis Gramsbergen

check jouw gemeente Veel Twentse supermark­ten open op eerste kerstdag, maar niet in Rijs­sen-Hol­ten, Borne en Haaksber­gen

Wie op eerste kerstdag nog een ingrediënt voor zijn kerstdis nodig heeft, tot de ontdekking komt dat hij het toetje vergeten is of de wijn op is: geen stress! In de grote steden zijn veel supermarkten gewoon open. Maar niet in alle Twentse gemeenten kan je nog snel even dat laatste ingrediënt scoren. Op tweede kerstdag is de openstelling al bijna de normaalste zaak van de wereld.

