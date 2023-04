‘Graag op vrijdag schoonmaken’ is er niet meer bij: Twentenaar moet eerst familie vragen om huishoudelijke hulp

Hospice Leendert Vriel in De Koppel in Almelo voor mensen in laatste levensfase: ‘Hier wordt ook veel gelachen hoor’

Niemand wil er naar toe, maar als het nodig is, dan is het een mooie voorziening. Hospice Leendert Vriel in Almelo is nog maar relatief kort open, maar de ervaringen zijn positief. De ruim veertig vrijwilligers werken er met hart en ziel om het de stervenden in hun laatste dagen naar hun zin te maken. „De waardering voor ons werk is heel groot.”