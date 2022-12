Luit Vogel 1947-2022 Rechter Vogel na beroerte op wilskracht terug in toga, scheurend in scootmo­biel

Na zijn collega’s Poem Derks (83) en Jaap Inden (81) is Luit Vogel de derde markante oud-rechter uit Almelo die in 2022 is overleden. Hij werd 75. Na een beroerte kwam-ie terug in toga. Op wilskracht.

30 december