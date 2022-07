Groep jongeren uit Den Ham zou school bouwen in Namibië, maar strandt op Schiphol en moet terug naar huis

DEN HAM/AMSTERDAM - Ze waren er helemaal klaar voor. Koffers gepakt. Busreis naar het vliegveld achter de rug. De meer dan dertig jongeren van Diaconale Projecten Den Ham waren zelfs al voorbij de tegenwoordig zo megadrukke incheck en controles op Schiphol. Op naar Namibië. Niet dus. „We zaten al een halfuur in de gate en opeens was de vlucht gecanceld.”

Met verdwaasde gezichten kijken de deelnemers elkaar aan. Gebeurt dit echt? „Ja dus”, zegt Josine Rozenberg (24). „We zouden eerst naar Frankfurt vliegen en van daaruit direct door naar Namibië. Maar door redenen die ons tot nu toe niet echt duidelijk zijn, ging er een streep door de vlucht.”

Het enige wat de Hammerse tot nu toe gehoord heeft, is dat de piloot mogelijk al te veel vlieguren achter de kiezen had op donderdag. „Zeker weet ik dat niet. Het maakt ook niet uit. Het ging niet door.”

Hopen

De groep zit in eerste instantie niet bij de pakken neer. Ze worden immers verwacht in het Afrikaanse land, waar ze gaan helpen met de bouw van een school. „We hebben van alles geprobeerd. Op het moment zelf was er echter niets aan te redden. Toen zijn we maar naar een hotel op Schiphol gegaan, in de hoop dat we op donderdag alsnog weg konden. Dat was verder best gezellig. We hadden er nog steeds zin in.”

Donderdag wacht echter een teleurstelling. Met geen mogelijkheid kan de groep die dag op het vliegtuig. Josine kan er nu om lachen. „Dus zijn we maar weer teruggegaan naar Den Ham. Misschien dat we van daaruit wat konden proberen.”

Eigen bed

De hele groep reist terug en alle deelnemers slapen onverwacht twee nachten in hun eigen bed. De organisatoren achter Diaconale Projecten Den Ham en reisbureaus bewegen hemel en aarde om de reis alsnog door te laten gaan.

„Dat is gelukt, zoals het nu lijkt”, zegt Josine. „Ik bel nu vanuit de bus. We zijn onderweg naar Frankfurt, want we slaan de eerste stap maar over. Vanaf het Duitse vliegveld kunnen we in één keer door vliegen. Die vlucht duurt 10 uur.”

Echt ideaal is dat niet. „We kunnen niet allemaal in één keer die kant op. We zijn in drie groepen verdeeld. Vanavond gaat één groep rond 21.00 uur vliegen en de volgende ongeveer een uur later. Dan zijn er nog zes of zeven van ons over en die gaan dinsdag ook op reis.”

Geen vakantie

In Namibië wacht de groep vervolgens een druk programma. Ze bouwen niet alleen mee aan de school, maar ondernemen ook allerlei culturele activiteiten om het land een beetje te leren kennen. „Maar het is zeker geen vakantie. We gaan daar naartoe om te helpen.”