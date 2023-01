Grootse prestatie: Vroomshoopse vrienden Kist en Stoeten winnen open Nederlands kampioenschap darten

Met name voor Stoeten was het een emotioneel moment. Hij jubelde al bij het behalen van de finaleplek. Maar ook in de eindstrijd trok het Vroomshoopse duo aan het langste eind op de Dutch Open in Assen.

Daarin ontmoetten bovendien twee voormalig wereldkampioenen elkaar. Want Kist, Embassy-winnaar van 2012, trof Jelle Klaasen, Embassy-winnaar in 2006. Klaasen en zijn koppelpartner Chris Landman, die in het slot meerdere dubbels lieten liggen, werden met 5-4 verslagen. Het kampioenschap van Stoeten en Kist is een grootse prestatie, want aan het koppeltoernooi deden bijna 1300 koppels mee. Niet eerder werd het toernooi gewonnen door een Vroomshoops duo.

Kist begint goed aan 2023

Voor Kist is 2023 sowieso al goed begonnen. Zo won de Vroomshoper een PDC-toernooi en heeft hij een uitnodiging op zak om in maart mee te doen aan de UK Open, omdat Kist hoog op de ranglijst van de PDC Challenge Tour staat. Daarnaast staat hij sinds kort onder contract bij een nieuw sportmanagement. Kist heeft een terugkeer op het wereldkampioenschap darts als doel gesteld. Maar heeft, om dat te bereiken, nog een lange weg te gaan. Daarvoor moet hij zich kwalificeren. Dat kan op verschillende manieren: door veel prijzengeld bij elkaar te spelen, maar ook via officiële kwalificatietoernooien of door een groot internationaal toernooi achter zijn naam te schrijven.

Maar maandagavond gewoon weer in Kremer

Maar maandagavond gooit Kist zijn pijlen gewoon weer in café Kremer tijdens een reguliere competitiewedstrijd. Daar maakt hij, samen met zijn maatje Stoeten, onderdeel uit van het dartteam. En de titel in Assen laten ze ook daar niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo belooft er nog een bescheiden huldiging te volgen, zoals ze dat in Kremer steevast doen, als er iets te vieren valt.