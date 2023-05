Grote stap naar Beleefpark in Vroomshoop: ‘Moet wel wat gebeuren met verkeersdrukte’

Clubheld Everton was ‘zo boos’ bij degradatie Heracles: ‘Maar misschien is het ergens goed voor geweest’

In Almelo barstte een volksfeest los, maar 1700 kilometer verderop was er óók een eruptie van vreugde. Everton Ramos da Silva juichte als een diehardfan bij het laatste fluitsignaal in de kampioenswedstrijd. „Toen we degradeerden, was ik wekenlang van slag. Zelfs mijn vrouw zei: ‘Dit kan toch niet’.”