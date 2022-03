Grote wateropslag Den Ham mag tóch, maar GS moet toezien op verantwoord waterwinnen

nieuwsupdate Verkiezin­gen belangrijk, maar nergens lopen de emoties zo hoog op als in Geerdijk en Vroomshoop: De week in Twenterand

TWENTERAND - Deze week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week en kijkt vooruit. Over een woedende katholieke gemeenschap in Geerdijk, scheuren door waterwinning, een einde aan het slepende Trio-dossier en natuurlijk de verkiezingen.

20 maart