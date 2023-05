Gymnastiekclub springt van oud naar nieuw, bij opening van historisch naambord in Vroomshoop

Zorgen Overijssel om oppompen grondwater net over de grens bij Tubbergen

Overijssel maakt zich zorgen over grondwater dat het Duitse Grafschaft Bentheim net over de grens bij Tubbergen en Twenterand wil oppompen voor beregening van landbouwgebieden en drinkwaterproductie. Gedeputeerde Staten (GS) willen onder meer weten wat het effect is op Nederlandse natuurgebieden.