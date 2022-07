Handen vol aan hangjongeren in Twenterand: overlast toegenomen, nu ook in Vriezenveen

De instantie die op korte termijn al het jongerenwerk gaat verzorgen binnen de gemeente stelde vast dat het overlastgedrag met maar liefst 22 procent is gestegen, waar dat voorheen 6 procent was. In Vriezenveen is het aantal hanggroepen toegenomen, mede door de sluiting van jongerencentrum Flashback. „Ze vallen nu in de categorie ‘hinderlijke groepen’”, aldus Evelien van Opbergen, directeur-bestuurder van ZorgSaam. In Vroomshoop en Westerhaar zorgen jongeren nog steeds het meest voor overlast.