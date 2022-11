Hans Pape, Twentenaar in Zeeland: ‘Mijn voeten staan in het zand, de rest in de klei’

Verzet tegen komst nieuwe Aldi in Vriezen­veen: ‘Want klanten van Aldi komen alleen voor Aldi’

DEN HAAG/VRIEZENVEEN – Er is verzet. Maar de kans dat Aldi een nieuwe en grotere supermarkt aan het Westeinde in Vriezenveen kan bouwen lijkt behoorlijk groot. Dat bleek in een rechtszaak bij de Raad van State in Den Haag.

25 oktober