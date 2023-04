Hardenberg zoekt opvangplekken voor honderden Oekraïners, maar deze omstreden locatie valt af

Burgemees­ter Offinga reageert op onthulling interne mails over opvang vluchtelin­gen in Schuine­sloot

,,Willen we dat er verwijdering ontstaat met Schuinesloot? Absoluut niet”, benadrukt Maarten Offinga, burgemeester van Hardenberg. Hij reageert daarmee op de verontwaardiging in het dorp over mails en WhatsApp-berichten van de gemeente. Daaruit blijkt dat een oud schoolgebouw in het voorjaar van 2022 al in beeld was voor de opvang van zeventig Oekraïners.