Hardenberg zoekt slimme verkeersoplossingen: van Bergentheimse hub tot Dedemsvaartse deelfiets

Waterpolo: vrouwen Ravijn na dubbel verlies tegen ZVL uitgescha­keld in bekertoer­nooi

De vrouwen van Het Ravijn zijn er niet in geslaagd de halve finale van het bekertoernooi te bereiken. Ook in het tweede duel tegen ZVL ging de Nijverdalse ploeg onderuit: 8-6. De eerste wedstrijd in Nijverdal werd eveneens gewonnen door de ploeg uit Leiden: 14-10.

4 januari