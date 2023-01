Hardenbergse bedrijven ontwikkelen Truck-Toilet: comfortabel plassen in cabine

met videoHardenbergse bedrijven hebben samen een toilet ontwikkeld waarmee vrachtwagenchauffeurs hun behoefte kunnen doen in de eigen cabine. Het Truck-Toilet is reukloos, dankzij een gel. Een gat in de markt voor truckers met een kleine blaas of prikkelbare darmen. De eerste 250 toiletten worden nu geproduceerd, vertelt ontwerper Herman Ribberink.