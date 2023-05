Helder weer in Twenterand vandaag

Start van 32ste Roparun in Enschede: van Vliegveld Twenthe naar Coolsingel in Rotterdam

In het pinksterweekend vindt de tweeëndertigste editie van de Roparun plaats: met meer dan vijfduizend hardlopers, 212 teams en ruim 500 kilometer van Vliegveld Twenthe in Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. Met als doel? Geld ophalen voor mensen met kanker.