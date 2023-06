Heldere ochtend en middag in Twenterand

met video Zelfs dit domein van politiehon­den wordt geteisterd door brutale inbraak­golf: ‘Wangedrag neemt toe’

Je moet het lef maar hebben: inbreken bij de politiehondenclub. Maar het gebeurt steeds vaker in het thuishonk van PHSV ’t Nijrees in Almelo. Het bestuur is het spuugzat en heeft beelden van de laatste inbraak op Facebook gezet. „De schade loopt snel op”.