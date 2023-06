Heldere tot licht bewolkte dag in Twenterand

Het vlammetje is nog aan bij springrui­ter Gerco Schröder, maar hij mist een toppaard om het vuur te laten ontbranden

Gerco Schröder streed ooit om de grootste prijzen. Van olympisch zilver naar wereldbekerfinales in Las Vegas en Kuala Lumpur. Maar waar is de 44-jarige springruiter uit Tubbergen, de laatste regionale winnaar van het CSI Twente, nu? Over zijn zoektocht naar een nieuw toppaard.