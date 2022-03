Het huis van Hanneke in Den Ham zit vol scheuren: ‘Door grondwaterwinning. Verzakt half Vroomshoop straks ook?’

Uit Syrië gevluchte Hasan uit Den Ham brengt voor het eerst zijn stem uit: ‘Democratie is heel belangrijk’

Hasan Al-Hasson (34) uit Den Ham vluchtte uit Syrië. Weg van de dictatuur van Assad. En voor IS, de terroristische groepering die hem zocht. Hij zegt wat hij vindt. Altijd. Ook toen zijn leven op het spel stond. Nu stemt hij voor het eerst in vrijheid voor een nieuw gemeentebestuur. „Want democratie is belangrijk.”

