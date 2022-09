Het huis was hun pensioen, nu is het niets meer waard: Tonny en John uit Geerdijk willen hogere schadevergoeding van provincie

Vogelgriep ruïneert het levenswerk van Armando Kleise: ‘Dit zijn bijzondere vogels, het werk van jaren’

VRIEZENVEEN - Naast de grootschalige pluimbedrijven krijgen ook de kleinere hobbyboeren steeds meer te maken met vogelgriep. Donderdagavond was het raak in Twente. Op de drie locaties in Vriezenveen en Daarle waar hij zijn vogels houdt, zag Armando Kleise (31) gisteren zijn levenswerk verdwijnen. „Dit gaat me door merg en been.”

17 september