‘Het mooiste openluchtbad van Nederland’ in Balkbrug knapt op van grote voorjaarsschoonmaak

Kortston­dig avontuur in Tubbergse gemeente­raad ten einde voor Jeroen Oude Hendriks­man: ‘We gaan je humor missen’

Jeroen Oude Hendriksman nam deze week afscheid als gemeenteraadslid voor Keerpunt22 in de raad van Tubbergen. De man die moeite had met de formele vergadercultuur, moest zijn zetel opgeven, omdat hij niet meer woonachtig is in de gemeente Tubbergen. En dat is wel een voorwaarde voor de functie van gemeenteraadslid.