Het verlangen naar schoolvoetbal was nog nooit zo groot in Vriezenveen, Westerhaar en De Pollen: Dit zijn de kampioenen

nieuwsupdate Kans op stofexplo­sies bij vluchtelin­gen­kamp en de Rijdende Rechter die zich buigt over een boom: Tussen groot en klein leed in Vriezen­veen zit 4,5 kilometer

TWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week en kijkt vooruit. Over de rel rond het vluchtelingenkamp, bange bewoners die geen steek opschieten met Vitens en het bezoek van de rijdende rechter in Vriezenveen over een boom.

16 april