Hexel, dorp op hoogte: ‘De enige luxe hier is de brievenbus’

Wantrouwen rond waterwin­ning Hammerf­lier: inwoners Twenterand en Ommen vrezen herhaling kanaaldra­ma

Omwonenden hebben weinig vertrouwen dat meer waterwinning in het Hammerflier goed voor hen afloopt. Zij hekelen de gebrekkige communicatie van drinkwaterbedrijf Vitens. Huiseigenaren en agrariërs vrezen voor schade en lastige procedures. Het kanaaldrama - even verderop - is hun schrikwekkende voorbeeld.

8 maart