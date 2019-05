Hoe dan ook een geslaagd jaar voor Vroomshoopse Boys

Op deze 4 locaties herdenkt Twenterand zaterdag de oorlogs­slacht­of­fers

1 mei TWENTERAND - Op 4 mei staan we twee minuten stil. Voor burgers en militairen die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Ook in Twenterand wordt zaterdag uitgebreid herdacht. In deze vier dorpskernen.