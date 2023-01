Hoe Twenterand belofte op belofte brak in Den Ham: ‘Kinderen hebben straks geen ruimte meer om te spelen’

Met video Carrières­witch? Brandweer in Nijverdal spuwt een giganti­sche vuurbal

NIJVERDAL - ‘Wat doen we dit jaar als afsluiting van de jaarvergadering?’, dachten ze bij de brandweer in Nijverdal. In elk geval geen bingo meer, jarenlang de vaste uitsmijter van het feest. Nee, dit jaar werd het een cursus vuurspuwen. Deels in uitrusting, want je weet maar nooit.

17 januari