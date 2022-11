Hond die levend gedumpt werd in de IJssel herdacht in Vriezenveen: ‘Welke gek doet dit nou?’

Soepele seizoen­start voor DOS’37: nog steeds ongeslagen én nu ook koploper

NIJVERDAL/VRIEZENVEEN - DOS’37 is weer helemaal opgeleefd. Het is enige ploeg in de tweede klasse J die nog de volle buit heeft binnengehaald. De Vriezenveners zijn met twaalf punten uit vier duels koploper en hebben bovendien nog een duel tegoed. Ook De Zweef moest er zaterdag aan geloven: in Nijverdal werd het 1-0 voor DOS.

31 oktober