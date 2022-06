Honderden boeren vanuit Twente onderweg naar Stroe: grote groep tractoren blokkeert A1

Op verschillende plaatsen in Twente verzamelen grote groepen boeren zich om gezamenlijk naar Stroe te rijden. Onder meer in Vroomshoop is een groot verzamelpunt. Daarna gaan ze verder richting de Veluwe. Ook vanuit Wierden zijn honderden voertuigen onderweg naar Gelderland. Het zorgt voor verkeersproblemen op de N350.



In Delden hebben zich de ‘Twentse Strijders’ verzameld. Het gaat in dit geval om boze burgers. André Luttikhedde is de enige boer in het gezelschap. Ze gaan dan ook niet op de trekker, maar gewoon met de auto richting Stroe. André was ook bij de actie op het viaduct die zoveel verontwaardiging opriep. De boerenpop met zijn hoofd in de strop. ‘Daar zijn we over gebeld door 113-zelfmoord. We hebben excuses aangeboden.’