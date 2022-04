Hulphonden steeds vaker lastiggevallen, tot ergernis van hun baasje: ‘Soms achtervolgen mensen ons of maken ze foto’s’

Het is voor de hulphonden en baasjes belangrijk dat ze met rust worden gelaten als zij op pad gaan. „Honden zijn geen robots en kunnen worden afgeleid. Als dat gebeurt, kunnen ze hun werk niet goed doen”, vertelt hulphond opleider Mulders.

Bij hulphonden denk je vaak aan mensen met een handicap, maar ze worden ook ingezet bij mensen met psychische aandoeningen als autisme of PTSS. Bij Happy Tails in Beerzerveld worden zulke hulphonden opgeleid. Ze worden samen met hun baasje opgeleid en leren hun baasje te kalmeren, te helpen bij aanvallen en te fungeren als buddy.

„De hulphonden zorgen ervoor dat hun baasjes weer deel kunnen nemen aan het dagelijks leven. Het is voor mensen met autisme en PTSS moeilijk als ze worden aangesproken of iemand te dichtbij komt. Daarom is het belangrijk om hier aandacht voor te vragen”, vertelt Mulders.

Maatje

Diantha Herrebout is zo’n baasje. Zij kampt met ernstige fysieke en psychische problemen en wordt ondersteund door haar hulphond Lara. „Zij is echt mijn maatje. Ik heb veel therapieën gevolgd maar niks hielp. Lara is de enige die mij heeft kunnen helpen. Dankzij Lara kom ik de deur weer uit, zij is echt mijn redding geweest”, vertelt Diantha.

Diantha bevestigt het verhaal van Mulders. Zij maakt nog dagelijks mee dat haar hond wordt lastig gevallen. „In het gunstige geval maken mensen alleen geluidjes, maar daar blijft het helaas niet altijd bij. Soms achtervolgen mensen ons zelfs of maken ze foto's”, vertelt Diantha.

Met rust laten

Voor het baasje is het ook van belang dat de hulphond met rust wordt gelaten. „Mensen zien niet aan mij dat ik een hulphond nodig heb. Als ik in de supermarkt ben en de hond merkt dat iemand te dicht bij komt, schermt de hond mij af door achter of naast mij te lopen.”

Het zijn dat soort dingen die ervoor zorgen dat Diantha's wereld iets groter wordt. Maar het feit dat mensen Lara soms niet met rust laten, beperkt haar juist weer in haar vrijheid. Het geeft spanning. En de mensen gewoon zeggen dat ze het niet moeten doen? „Ik vind het heel spannend om ze aan te spreken.”

Volledig scherm Hulphond Lara met haar baasje Diantha. © Diantha Herrebout

Volledig scherm „Als ik in de supermarkt ben en de hond merkt dat iemand te dicht bij komt, schermt de hond mij af door achter of naast mij te lopen” © Diantha Herrebout