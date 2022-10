In deze Twentse gemeenten betaal je het meest aan belastingen, Twenterand stijgt het hardst ‘door woningwaardes’

Een algemene toespraak, niet je eigen muziek en een random tijdstip: dit is een budgethuwe­lijk in Twenterand

VRIEZENVEEN - Je zal maar een hekel hebben aan The Beatles en op de mooiste dag van je leven All you need is love horen. Het kan je zo maar overkomen als je in Twenterand als bruidspaar voor een zogenoemd budgethuwelijk kiest. Die gemeente bedacht een middenweg tussen het gratis en reguliere huwelijk, maar zelf je muziek uitkiezen is er dan niet bij. „Dat bepalen wij.”

27 september