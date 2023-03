In mateloos populaire kerkdienst leeft gedachtegoed Martin Luther King voort: ‘De oproep tot vrede is nog steeds nodig’

Het is begin april 55 jaar geleden dat Martin Luther King in Memphis werd vermoord. Maar het gedachtegoed van de zwarte Amerikaanse predikant leeft nog altijd voort, ook in ons land. Onder meer via speciale kerkdiensten onder de naam The March Of Martin. Zondagavond was het gezelschap in Dedemsvaart. Er kwam een wel heel bijzondere gast uit de regio langs, die met King heeft samengewerkt.