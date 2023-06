In Twenterand lichte regen vanochtend

Stelling | Mark Rutte moet bij de volgende verkiezin­gen wederom lijsttrek­ker zijn

Deze zomer wordt in alle partijen stevig nagedacht over wat te doen als er dit jaar Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. In kleine kring speculeert Mark Rutte over andere lijsttrekkers die hem triggeren het nog een keer te doen. Maar in maart dacht Rutte ook nog aan een tweestrijd met de PvdA. Dat mislukte en BBB won.