Informateur Henk Robben zet in op voortzetting coalitie GemeenteBelangen Twenterand en ChristenUnie: ‘Stabiliteit is belangrijk’

VRIEZENVEEN - GemeenteBelangen Twenterand (GBT) en de ChristenUnie. Als het aan informateur Henk Robben ligt, kunnen die twee partijen prima met elkaar verder in een volgende coalitie. De oud-burgemeester van Wierden sprak de afgelopen weken uitgebreid met alle politieke partijen in Twenterand over een nieuw te vormen coalitie en college. Zijn advies is duidelijk.

Een coalitie van twee partijen en een college met vier wethouders. Verkiezingswinnaar GBT (10 zetels) zou dan drie wethouders moeten leveren en de ChristenUnie (3 zetels) één. Net als de afgelopen vier jaar. Dat is in een notendop het eindverslag van Robben na zijn informatieronde langs alle fracties in Twenterand.

Daadkracht boven draagvlak

„Een stabiele en betrouwbare coalitie is een belangrijke voorwaarde om de grote uitdagingen waar deze gemeente voor staat in goede banen te leiden”, zegt Robben, zelf altijd betrokken bij het CDA. „Een coalitie bestaande uit drie partijen heeft weliswaar een breder draagvlak, maar levert in op het gebied van daadkracht.”

Aan de stabiliteit van de meerderheid ligt het niet bij een mogelijke coalitie van GBT en ChristenUnie. Met 13 van de 23 zetels is die meerderheid ruim genoeg.

Stapel thema’s

Robben sprak afgelopen week met de raadsleden over een flink aantal thema’s die de komende jaren een rol (blijven) spelen in de gemeente Twenterand. Hij nam onder meer sociale zekerheid, sociaal domein, duurzaamheid en wonen onder de loep. Tegelijkertijd zoomde hij met de politici in op de werkwijze binnen de gemeenteraad en de omgang tussen de raad en het college.

Vervolg

Nu is het aan GBT om het voortouw te nemen in de formatie van de coalitie. Als de ChristenUnie daadwerkelijk mee gaat doen, zal dat overigens zonder huidig wethouder Martha van Abbema zijn. Zij kondigde kort geleden aan niet beschikbaar te zijn. Ze blijft wel raadslid.