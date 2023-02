Inwoners De Pollen willen dolgraag voorkomen dat hun kerk verloren gaat, maar hoe? ‘Dat moet op 7 maart duidelijk worden’

De Pollenkerk moet sluiten. De opbrengsten daarvan zijn nodig om een nieuw kerkelijk centrum te kunnen bouwen in Vriezenveen. Maar in het 540 inwoners tellende dorp, balen ze er flink van.

De kerk in de Pollen fungeert als een dorpshuis. Plaatselijk Belang wil het maar wat graag kopen. Maar hoe? „Daar hopen we op 7 maart achter te komen.”

Dat ze het willen behouden, dat staat vast bij Plaatselijk belang De Pollen - West Geesteren. Bestuurslid Eduard van der Heijden wijst alleen al naar de toneelvereniging, die er gretig gebruik van maakt. „En dan vooral van het gebouw achter de kerk. Zes avonden lang was er een uitverkochte zaal. Als de toneelvereniging het gebouw niet meer kan gebruiken, sterft het uit”, is de overtuiging van Van der Heijden. „Toneel is een begrip hier.”

Op zoek naar ideeën

Maar hoe ze het gebouw voor het kunnen behouden, is omgeven door vraagtekens. Recent al heeft de dorpsraad een gesprek gehad met een vastgoedeigenaar uit Hoogeveen, die allerlei kerken opkoopt en ze in sommige gevallen weer doorverhuurt. Van der Heijden: „Hij heeft niet gezegd dat hij het over wil nemen, maar hij heeft ons wel geweldig gemotiveerd om actie te ondernemen.”

Quote Eerst ideeën, daarna kijken we verder. De actiebe­reid­heid is in ieder geval enorm Eduard van der Heijden, Plaatselijk belang De Pollen - West Geesteren

En dat gaan ze doen, op 7 maart om 20.00 uur in de Pollenkerk. „Dan houden we een bijeenkomst voor iedereen uit het dorp. We hopen van harte dat mensen dan met ideeën komen, hoe we het kerkje en het gebouw erachter kunnen behouden.”

Daarbij is alle inspiratie welkom, en moeten geschatte kosten of verwachte (on)haalbaarheid nog niet belemmerend werken. „Eerst ideeën. Pas daarna kijken we ook: wordt het wat of wordt het niet wat. De actiebereidheid is in ieder geval enorm. We willen het kopen, maar eigenlijk hebben we nog geen idee hoe.”

Hervormd Vriezenveen heeft opbrengsten nodig

Zo is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat het pand moet gaan kosten. De Hervormde Gemeente in Vriezenveen heeft het nog niet te koop gezet. Maar dat gaat hoe dan ook gebeuren. De verkoop maakt immers onderdeel uit van de bouw van een nieuw kerkelijk centrum in Vriezenveen. Van der Heijden verwacht dat het in 2024 op de markt komt. „De kerk heeft gezegd hier binding te willen houden. Dan moeten ze ons ook de gelegenheid geven om het over te nemen.”