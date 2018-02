It giet oan: Open NK Curling op natuurijs vrijdag in Vriezenveen

VRIEZENVEEN - Het allereerste Open NK Curling op natuurijs gaat er komen. Niet donderdag, zoals in eerste instantie gepland, maar vrijdag glijden de bezems over het ijs in Vriezenveen.

Gemeente, curlingbond en andere betrokkenen bereikten woensdagmorgen een akkoord over het allereerste NK op natuurijs. Gekozen werd voor de vrijdag, vanwege de dikte van het ijs en de belangstelling.

De animo voor de wedstrijd is namelijk groot, zowel onder deelnemers, media als supporters. Curling is populair door de Olympische Spelen en het tv-programma Curling Quiz. 36 teams schreven zich in voor het evenement, waaronder een groep 3FM dj's. Zij willen ook een live radio-uitzending verzorgen vanaf Sportpark Het Midden in Vriezenveen.

8 centimeter

Woensdagochtend was het ijs 5,5 cm dik. Voor het NK is 8 centimeter nodig. "Gezien de verwachte vorst de komende dagen en nachten is het aannemelijk dat vrijdag de vereiste ijsdikte bereikt is”, zegt Paul Winkel van IJsclub Vooruit.

Het kampioenschap begint om 11.00 uur en duurt naar verwachting tot 17.00 uur.